عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمدرسين: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للمدرسين في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم
ومتابعة حصصهم.
أمطار وضباب على 7 مناطقوأفاد المركز القومي للأرصاد، بأن السماء، بمشيئة الله
تعالى، تكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.