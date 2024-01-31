عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمدرسين: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للمدرسين في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة حصصهم. اضافة اعلان





أمطار وضباب على 7 مناطق







"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأفاد المركز القومي للأرصاد، بأن السماء، بمشيئة الله تعالى، تكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.