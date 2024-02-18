درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في نجران، وأقلها 4 درجات في طريف والقريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة وجازان ووادي الدواسر وبيشة، 29 درجة في القنفذة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 4، والقريات 5 وحائل، وعرعر وسكاكا 7، والسودة 80، والطائف والدوادمي والمجمعة والتنهات والدهناء والصمان 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.