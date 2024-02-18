درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في نجران، وأقلها 4 درجات في طريف والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة وجازان ووادي الدواسر وبيشة، 29 درجة في القنفذة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 4، والقريات 5 وحائل، وعرعر وسكاكا 7، والسودة 80، والطائف والدوادمي والمجمعة والتنهات والدهناء والصمان 10 درجات مئوية.