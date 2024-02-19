درجات الحرارة.. العظمى 31 في مكة والصغرى 5 بـ القريات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

