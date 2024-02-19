درجات الحرارة.. العظمى 31 في مكة والصغرى 5 بـ القريات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل
انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 5 درجات في
القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في بيشة، و29 درجة في جدة وجازان ونجران وشرورة والقنفذة، و25 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
القريات وحائل 5، وتبوك وطريف 5، وعرعر وسكاكا والسودة 7، ورفحاء وبريدة 9، والطائف وحفر الباطن والمجمعة والتنهات 10 درجات مئوية.