الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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درجات الحرارة.. العظمى 31 في مكة والصغرى 5 بـ القريات

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 5 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في بيشة، و29 درجة في جدة وجازان ونجران وشرورة والقنفذة، و25 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات وحائل 5، وتبوك وطريف 5، وعرعر وسكاكا والسودة 7، ورفحاء وبريدة 9، والطائف وحفر الباطن والمجمعة والتنهات 10 درجات مئوية.

أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا في وقت توقع فيه خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة مع أجواء باردة على معظم الأنحاء، مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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