الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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أقلها 5 وأعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

انخفاض درجة الحرارة
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في شرورة، وأقلها 5 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في مكة المكرمة ووداي الدواسر، و32 درجة في جازان ونجران والقنفذة، و30 في المدينة المنورة وجدة، و29 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وطريف 6، القريات وتبوك 8، وعرعر 9، والباحة وحائل 11 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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