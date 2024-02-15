أقلها 5 وأعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في شرورة، وأقلها 5 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في مكة المكرمة ووداي الدواسر، و32 درجة في جازان ونجران والقنفذة، و30 في المدينة المنورة وجدة، و29 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وطريف 6، القريات وتبوك 8، وعرعر 9، والباحة وحائل 11 درجة مئوية.