طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة تستمر لأيام

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من حالة مطرية
تستمر أيامًا مع أجواء باردة على مناطق مختلفة من المملكة.
"الحصيني" يُحذر
من حالة جوية ممطرة تستمر لأياموأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هناك إجماعًا من النماذج
العددية للطقس على وجود حالة جوية ممطرة متوقعة تستمر -بمشيئة الله- أيامًا على
معظم المناطق.
الطقس المتوقع
في نهاية الأسبوعوأضاف أن الطقس المتوقع في نهاية الأسبوع يتميز بالبرودة
وتساقط أمطار متفاوتة مع رياح نشطة خاصة في الأماكن المفتوحة.
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من
البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق
نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.