طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة تستمر لأيام

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من حالة مطرية تستمر أيامًا مع أجواء باردة على مناطق مختلفة من المملكة.







"الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة تستمر لأيام



الطقس المتوقع في نهاية الأسبوع



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هناك إجماعًا من النماذج العددية للطقس على وجود حالة جوية ممطرة متوقعة تستمر -بمشيئة الله- أيامًا على معظم المناطق.وأضاف أن الطقس المتوقع في نهاية الأسبوع يتميز بالبرودة وتساقط أمطار متفاوتة مع رياح نشطة خاصة في الأماكن المفتوحة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.