لا يُصدق.. بردية قوية تضرب جنوب عنيزة بالقصيم (فيديو)

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت
منطقة القصيم تكوّن بردية قوية على محافظة عنيزة.
بردية
قوية مع رياح قوية وأمطار على عنيزةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة بردية عنيزة مع الأمطار والرياح
الشديدة التي اجتاحت القصيم.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
📍 بردية جنوب #عنيزة— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
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