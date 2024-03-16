لا يُصدق.. بردية قوية تضرب جنوب عنيزة بالقصيم (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة القصيم تكوّن بردية قوية على محافظة عنيزة.





بردية قوية مع رياح قوية وأمطار على عنيزة



أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة بردية عنيزة مع الأمطار والرياح الشديدة التي اجتاحت القصيم.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.