الآن.. أمطار غزيرة تتساقط على مكة وسط أجواء باردة (فيديو)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقط مساء
اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة تتساقط على مكة وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط مساء اليوم أمطار
غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط أجواء باردة.
هطول
أمطار رعدية وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
امطار #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 8, 2024
من ماجد الزهراني pic.twitter.com/25Ztdvcmar
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.