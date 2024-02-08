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الآن.. أمطار غزيرة تتساقط على مكة وسط أجواء باردة (فيديو)

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أمطار مكة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقط مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان


أمطار غزيرة تتساقط على مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط أجواء باردة.

هطول أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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