الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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مياه الأمطار والسيول تملأ وادي لومة تهامة في الباحة (فيديو)

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وادي لمة في الباحة
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة والتي ملأت وادي لومة تهامة في الباحة.اضافة اعلان

الأمطار والسيول تملأ وادي لومة تهامة في الباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار والسيول وادي لومة تهامة في الباحة، مع طقس غير مستقر.

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكون السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.


في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

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