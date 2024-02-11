مياه الأمطار والسيول تملأ وادي لومة تهامة في الباحة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة والتي ملأت وادي لومة تهامة في الباحة.





الأمطار والسيول تملأ وادي لومة تهامة في الباحة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار والسيول وادي لومة تهامة في الباحة، مع طقس غير مستقر.وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكون السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.