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أمطار غزيرة.. شاهد السيول تُحوّل شوارع حفر الباطن لبحيرات

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سيول حفر الباطن
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار، وحوّلت شوارع حفر الباطن إلى بحيرات؛ نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

الأمطار والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهار

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة حفر الباطن إلى بحيرات نتيجة قوة السيول وغزارة الأمطار.

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكون السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.


في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

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