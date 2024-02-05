تبدأ بهذا الموعد.. تحذيرات من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة.

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار على أجزاء من جنوب وغرب المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع. اضافة اعلان





تجدد الأمطار على عِدّة مناطق نهاية الأسبوع



حوض علوي بارد يؤثر على المملكة



مؤشرات على اتساع رقعة الأمطار الأسبوع القادم



هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ووفق مؤشرات أولية، فهناك توقعات باتساع رقعة الأمطار لتشمل العديد من المناطق الأسبوع القادم.كما يُتوقع بمشيئة الله أن يقترب حوض علوي بارد من المملكة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، بحيث تتهيأ الفرصة يوم الأربعاء لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل أمطار مُتفرقة على أجزاء من جنوب الربع الخالي وتمتد لجنوب منطقة الرياض إداريًا.فيما تتكاثر نشاط السُحب الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية بدءاً من يوم الأربعاء ويتسع رُقعتها بشكل إضافي مع نهاية الأسبوع على العديد من المُرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.يأتي هذا مع احتمالية تأثر المملكة الأسبوع القادم بحالة مطرية أكثر اتساعًا، تجلب الهطولات المطرية إلى العديد من مناطق المملكة ودول الخليج وذلك مرده إلى اندفاع حوض علوي بارد في طبقات الجو العالية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة "القريات وطريف"، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.