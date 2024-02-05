الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تبدأ بهذا الموعد.. تحذيرات من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة

1988934_0
حالة مطرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة.
وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار على أجزاء من جنوب وغرب المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع.اضافة اعلان

تجدد الأمطار على عِدّة مناطق نهاية الأسبوع

ووفق مؤشرات أولية، فهناك توقعات باتساع رقعة الأمطار لتشمل العديد من المناطق الأسبوع القادم.

حوض علوي بارد يؤثر على المملكة

كما يُتوقع بمشيئة الله أن يقترب حوض علوي بارد من المملكة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، بحيث تتهيأ الفرصة يوم الأربعاء لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل أمطار مُتفرقة على أجزاء من جنوب الربع الخالي وتمتد لجنوب منطقة الرياض إداريًا.

فيما تتكاثر نشاط السُحب الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية بدءاً من يوم الأربعاء ويتسع رُقعتها بشكل إضافي مع نهاية الأسبوع على العديد من المُرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.

مؤشرات على اتساع رقعة الأمطار الأسبوع القادم

يأتي هذا مع احتمالية تأثر المملكة الأسبوع القادم بحالة مطرية أكثر اتساعًا، تجلب الهطولات المطرية إلى العديد من مناطق المملكة ودول الخليج وذلك مرده إلى اندفاع حوض علوي بارد في طبقات الجو العالية.

هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة "القريات وطريف"، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

ما الحكمة من صيام النبي ﷺ ليوم الاثنين؟ "الخثلان" يُجيب

8 عواصم عالمية تستقطب طلاب الابتدائي من المملكة

الصقيع الشمالي.. "الحصيني" يُحذر من كتلة قطبية باردة على مناطق المملكة

طقس بارد على معظم مناطق المملكة وأمطار وضباب بجازان وعسير والباحة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التقاط 6:24 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"الأرصاد" يُطلق تحذيرًا من استمرار الأمطار مع أجواء باردة على هذه المناطق

درجات الحرارة - الشتاء 8:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

المناطق والتوقيت.. "الحصيني" يُحذر من تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

GEas7aJWoAAVlQn 7:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

67575 7:05 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
6:34 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للطلاب: كتلة باردة وأمطار.. دفئوا أنفسكم

واتساب 2
3:55 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك

صلاة الفجر في المسجد الحرام
3:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل..الإثنين 24 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مصليات طريق المدينة
2:47 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

تطوير المصليات المؤقتة على طرق المدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هه0ه9
9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

أهم 10
9:14 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية

اختبار الرخصة المهنية
8:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

شاي الفتلة
8:03 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

تعليق الدراسة
7:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

السيرة الذاتية
7:42 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)