تساقط الثلوج.. شاهد بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية
تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء بالحدود الشمالية.
بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية تاريخية بالأيدية
جنوب غرب رفحاء، مع تقلبات وأجواء باردة شمال المملكة..
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض،
القصيم والحدود الشمالية.
بردية الايدية جنوب غرب #رفحاء الان س ٨.٤٥ صباح الأحد ١ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 11, 2024
عضو المجموعة سعدالغازي pic.twitter.com/jcOOeU8fdB
في الوقت نفسه، توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.