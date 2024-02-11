الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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تساقط الثلوج.. شاهد بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء

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بردية الأيدية برفحاء
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء بالحدود الشمالية.اضافة اعلان


بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء، مع تقلبات وأجواء باردة شمال المملكة..

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

في الوقت نفسه، توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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