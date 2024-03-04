الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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طقس الاثنين 23 شعبان.. "الحصيني" يُحذر من أمطار وأجواء باردة على هذه المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرص تساقط أمطار، مع أجواء باردة على مناطق مختلفة من المملكة.

"الحصيني" يُحذر من أمطار وأجواء باردة اضافة اعلان

وأوضح أن حالة السماء صافية بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من الشرقية والشمالية وجنوب منطقة الرياض.


وأضاف أنه يتوقع اليوم الاثنين 23 من شعبان، تساقط أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد.

أمطار وضباب ورياح متربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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