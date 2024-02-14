أجواء باردة.. شاهد هطول أمطار غزيرة غرب الأرطاوية بالرياض

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مع استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة جنوب حنيدر شمال غرب الأرطاوية بمنطقة الرياض.





هطول أمطار غزيرة غرب الأرطاوية بالرياض



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





شمال غرب

الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

14 فبراير 2024م

رصد | علي البدر

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. pic.twitter.com/6TJZjREFvy 📍امطار جنوب حنيدرشمال غرب #الارطاوية الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ14 فبراير 2024مرصد | علي البدر February 14, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب حنيدر شمال غرب الأرطاوية بمنطقة الرياض لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية وبرد شديد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.