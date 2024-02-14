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أجواء باردة.. شاهد هطول أمطار غزيرة غرب الأرطاوية بالرياض

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أمطار الأرطاوية
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مع استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة جنوب حنيدر شمال غرب الأرطاوية بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

هطول أمطار غزيرة غرب الأرطاوية بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب حنيدر شمال غرب الأرطاوية بمنطقة الرياض لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية وبرد شديد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.


تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب

 كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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