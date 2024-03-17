طقس الأحد 7 رمضان.. "الحصيني" يُحذر من الأمطار والسيول والبرد المباغت

أ أ

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار متوقعة مع سيول جارية وهجمات برد مفاجئة.

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع خلال الأيام المقبلة تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.







الحصيني يُحذر من هجمات برد مباغتة



موسم المراويح وجريان الأودية بالسيول



تقلبات جوية على معظم المناطق



وأضاف أنه من خلال الأرشيف المناخي عادة يكون في هذا الموسم هجمات برد مباغتة وإن كانت قليلة ومدتها قصيرة، خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، لذا يفضل بقاء المعاطف الشتوية.وبين أن هذه الأسبوع فيه بداية موسم المراويح وفيه سحب البرد مع نشاط الرياح مع احتمال جريان الأودية بالسيول في عدد من المناطق، وتشكل السحب العملاقة.فيما توقع خبير الأرصاد، والمحلل في شؤون الطقس، عقيل العقيل، حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق، ستزداد شدتها خلال الأيام المقبلة.وفي تصريحات لقناة الإخبارية، بيّن أن التوقعات تشير إلى فرص لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق بمشيئة الله.وأضاف أنه يجب أخذ الحيطة والحذر، ومن المتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة على كثير من المناطق تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والرياض".