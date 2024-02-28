الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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"الحصيني" يتوقع الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار متفاوتة مع انخفاض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة من فجر اليوم الأربعاء 18 شعبان وحتى يوم غد الخميس 19 شعبان، تساقط أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية، والصمان، والباحة، وعسير، وأقصى شمال منطقة الرياض. اضافة اعلان

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد الى أجزاء من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن، قد تكون غزيرة على أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان مع رياح نشطة.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وبين أن يوم غد الخميس متوقع بمشيئة الله تعالى، انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق، وأنه من الممكن درجات صفرية أو قريب من الصفر درجة بالنسبة للحرارة الصغرى على شمال المملكة وشمال الوسطى خاصة فجر الجمعة.


هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

كذلك تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.


تساقط الثلوج الخفيفة

 ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.


رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، حائل، القصيم، وتبوك، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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