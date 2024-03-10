طقس الأحد 29 شعبان.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من رياح قوية مغبرة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من رياح قوية مغبرة



هبوب رياح على معظم مناطق المملكة



سحب رعدية ممطرة



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وعن حالة السماء، أوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع وجود غيوم عالية ومتوسطة على أجزاء من المناطق الشمالية وشمال الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح على معظم مناطق المملكة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الغربية وشمال وغرب الوسطى.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل، والحدود الشمالية "رفحاء".في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.