طقس الأحد 29 شعبان.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من رياح قوية مغبرة

حذر خبير الطقس، عبد
العزيز الحصيني، من هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من
المملكة.
"الحصيني" يُحذر
سكان هذه المناطق من رياح قوية مغبرة
وعن حالة السماء، أوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع وجود غيوم
عالية ومتوسطة على أجزاء من المناطق الشمالية وشمال الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.
هبوب رياح على معظم مناطق المملكة
وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح على معظم مناطق المملكة من
خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الغربية وشمال وغرب الوسطى.
سحب رعدية ممطرة
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من مناطق
نجران، جازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل، والحدود
الشمالية "رفحاء".
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح
مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة
والطرق السريعة.