"الحصيني" يتوقع طقس الاثنين 16 شعبان.. ويُحذر من كتلة قطبية باردة على معظم المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من كتلة قطبية باردة تؤثر على مختلف مناطق المملكة.





"الحصيني" يتوقع طقس الاثنين 16 شعبان



كتلة قطبية باردة على معظم المناطق



تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر



رياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وعلى حسابه في منصة "إكس" توقع الحصيني طقس اليوم الاثنين 16 شعبان، محذرًا من أجواء باردة أصلها قطبي، مع انخفاض في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة.وأضاف أنه من المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مبينًا أن حالة السماء صحو بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.