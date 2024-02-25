طقس الأحد 15 شعبان.. "الحصيني" يُحذر من موجة باردة مع انخفاض درجات الحرارة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من طقس بارد مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح مثيرة للغبار على مناطق مختلفة من المملكة.





طقس الأحد 15 شعبان



موجة البرد مع توقعات درجات الحرارة



موجة برد قوية حتى السبت على هذه المناطق



سحب ممطرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد 15 من شعبان 1445هـ باردًا، بعودة الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا، مع معتدل نهارًا، مع فرصة هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم الأنحاء.وأضاف أنه يتوقع أن تستمر الحالة الجوية لمدة ثلاثة أيام، حيث تبدأ اليوم وحتى الأربعاء، حيث تخف موجة البرد وترتفع درجات الحرارة قليلًا.وابتداءُ من الخميس 19 من شعبان 1445هـ، ومع توقعات طقس نهاية الأسبوع، حذر من موجة برد أخرى هي أقوى من سابقتها وربما تكون أقوى موجة برد لهذا العام 1445هـ على المناطق الشمالية، تمتد إلى شمالي الوسطى والشرقية ولكن بصورة أقل.ومن المتوقع أن تستمر موج البرد حتى السبت 21 من شعبان 1445هـ، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين الصفر أو قريب من الصفر المئوي على المناطق الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع.فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ثلاثة وتسع درجات مئوية على المناطق الوسطى وشمال الشرقية، ولا يستبعد تشكل الصقيع على شمال الوسطى، لتتراوح الصغرى بين أربع إلى عشر درجات مئوية على منطقتي المدينة والشرقية ونجران، ومع تأثير أقل على باقي المناطق.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

