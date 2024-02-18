الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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طقس بداية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من أمطار ورياح قوية

طقس
حالة الطقس
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار متفرقة عل معظم الأنحاء، محذرًا من هبوب رياح قوية على الرياض وعدة مناطق.اضافة اعلان

أجواء باردة فجرًا على معظم المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه مع فجر اليوم تم رصد أجواء باردة فجرًا على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة.


حالة مطرية متوقعة على معظم الأنحاء

وأضاف أنه يتوقع أمطارًا معظمها خفيفة على أجزاء من  الحدود الشمالية نواحي طريف وجنوب جازان.
وحذر من رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على وسط وجنوب الشرقية وجنوب منطقة الرياض ووسط الساحل الغربي، وشرق منطقة نجران، وشرق منطقتي الباحة وعسير.


رياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وتمتد الحالة إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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