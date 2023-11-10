ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر



القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش



ضبط مخالفين لارتكابهم حوادث سرقة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

