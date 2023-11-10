ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدروفي
جازان، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا
لترويج 1.9كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه مادة الحشيش كما
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
مخالفين لارتكابهم حوادث سرقة وكانت
دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لارتكابهم حوادث سرقة
وسلب.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.