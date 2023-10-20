بهذه المناطق.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة محاولة تهريب 120كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي
القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين
المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة مكة تضبط شخصًا روج للمخدرات
في الوقت نفسه، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها تمكنت اليوم من القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
القبض على يمني لترويجه مادة الحشيش المخدر
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر بمدينة جيزان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.