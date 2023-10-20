بهذه المناطق.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



شرطة مكة تضبط شخصًا روج للمخدرات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة









