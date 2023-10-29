ضربة قاصمة.. مداهمة أوكار المخدرات بالرياض وهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة



إحباط تهريب 85 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مخالفين لترويجه مواد مخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



ففي منطقة الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و3,311 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.