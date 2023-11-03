ضربة لتجار السموم..مداهمة أوكار المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط صيدلي ومندوب مبيعات بالرياض



القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط 3 أشخاص لتهريبهم كميات من الحشيش



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

