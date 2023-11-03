ضربة لتجار السموم..مداهمة أوكار المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
صيدلي ومندوب مبيعات بالرياضكشفت
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن نشاط إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة
لتنظيم التداول الطبي بأحد أحياء مدينة الرياض، وقبضت على متهمين في ذلك، وهما مقيمان
من الجنسية المصرية يعملان في صيدلية بمهنتي صيدلي ومندوب مبيعات، وجرى إيقافهما واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدرقبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الإمفيتامين
والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
3 أشخاص لتهريبهم كميات من الحشيشقبضت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن
الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر،
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.