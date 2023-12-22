ضربات مفاجئة.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 4 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.
القبض
على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
منطقة الجوف، قبضت دوريات الأمن على مواطن في مدينة سكاكا لترويجه مادة الحشيش
المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته
لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.