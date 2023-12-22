ضربات مفاجئة.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ففي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي منطقة الجوف، قبضت دوريات الأمن على مواطن في مدينة سكاكا لترويجه مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

