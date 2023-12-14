داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في جازان

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مخلفين إثيوبيين لترويجهم مواد مخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة



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