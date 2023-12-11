هجمات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
القبض
على شخصين لترويجهما نبات القات المخدرففي
منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما
مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة، وتم
إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 65 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.