هجمات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على شخصين لترويجهما نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

