منها الرياض.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على مقيمين لترويجهما كميات من المخدرات



إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات



إيقاف مواطن بالحدود الشمالية روج لمداة الحشيش



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة



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