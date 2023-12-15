الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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منها الرياض.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

القبض على مقيمين لترويجهما كميات من المخدرات

ففي منطقة الرياض، قبضت الشرطة على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدتين سكنيتين وكرين لترويج كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إيقاف مواطن بالحدود الشمالية روج لمداة الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.

جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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