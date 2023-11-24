ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم والمهربين بعدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط شخصين لترويجهما
مادتي الإمفيتامين والشبو ففي الرياض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على
مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادتي الإمفيتامين
والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 175 كليوجرامًا من القاتوفي جنوب المملكة، أحبط حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط
محاولة تهريب 175 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.