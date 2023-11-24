ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم والمهربين بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط شخصين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والشبو



إحباط تهريب 175 كليوجرامًا من القات



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