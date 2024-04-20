ضبط 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر بـ"الشرقية"

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قبضت شرطة المنطقة الشرقية على 3 أشخاص بمدينة الدمام، ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر، وتوثيق ذلك ونشره.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



القبض على امرأة:



وفي وقت سابق، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على امرأة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًا مخالفًا للنظام.إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامةوأضافت أنها ضبطت امرأة في مدينة الدمام؛ لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًّا ذا مضامين وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها للنيابة العامة.