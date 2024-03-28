شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية محافظة شقراء ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.



القبض على المشاركين في المشاجرة:



شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص



📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/gvMn44J7Jw March 28, 2024

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.وفي وقت سابق، أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا مهمًا بشأن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا فعلًا مشينًا.وحسب صفحة "الأمن العام" على منصة إكس، فقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص.وأوضحت أنه تم ضبط الأشخاص الخمسة لاعتدائهم على آخر، وسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي وتوثيق ذلك ونشره.وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.