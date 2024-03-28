شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين من
الجنسية البنجلاديشية محافظة شقراء ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف
بينهم.
القبض على المشاركين في المشاجرة:وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .
وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاصوفي وقت سابق، أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا مهمًا بشأن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا فعلًا مشينًا.
وحسب صفحة "الأمن العام" على منصة إكس، فقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص.
وأوضحت أنه تم ضبط الأشخاص الخمسة لاعتدائهم على آخر، وسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي وتوثيق ذلك ونشره.
وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/gvMn44J7Jw— الأمن العام (@security_gov) March 28, 2024