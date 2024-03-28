الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

ل
المتهمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية محافظة شقراء ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

القبض على المشاركين في المشاجرة:اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .
وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص

وفي وقت سابق، أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا مهمًا بشأن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا فعلًا مشينًا.
وحسب صفحة "الأمن العام" على منصة إكس، فقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص.
وأوضحت أنه تم ضبط الأشخاص الخمسة لاعتدائهم على آخر، وسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي وتوثيق ذلك ونشره.
وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


اقرأ أيضا

هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة

نداء مهم من "الحج والعمرة" لضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بهذا الأمر

لهذا العام.. هيئة الأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لاستيراد 595 ألف طن قمح

عاجل.. الإجازات المتبقية للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي 1445

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 12:32 ص الإثنين، 18 مارس 2024

الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

ا 11:28 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

"مرور الشمالية": ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

ا 10:58 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

أساء لشريحة من المجتمع بعبارات خادشة.. شرطة الرياض تطيح بمقيم وتكشف جنسيته

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين 5:49 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

تعرف على الأبواب المخصصة للمعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالمسجد الحرام