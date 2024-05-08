الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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قوات الأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بمحميتين

القوات الخاصة للأمن البيئي
أرسيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

معدتين تستخدمان في نقل التربة:اضافة اعلان

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن المخالفين

كما‏ ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الابل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وأكدت أن عقوبة رعي الابل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن. ‏
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.
 وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة المجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به .

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