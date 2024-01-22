الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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توقعات الأرصاد: أمطار وضباب وصواعق رعدية على ثلاث مناطق

أمطار المملكة
أمطار وصواعق رعدية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة تنبيهات لعدد من المناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار وضباب وصواقع رعديةاضافة اعلان


وتوقع المركز شبورة مائية وضباب على عسير يستمر حتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم الإثنين.
بينما توقع المركز هطول أمطار خفيفة وصواعق رعدية ورياح نشطة على منطقة الباحة، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.
أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار وصواعق رعدية على منطقة مكة، تستمر حتى  الساعة التاسعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.





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