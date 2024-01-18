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عاجل.. حتى الـ 7 مساءً.. توقعات بهطول أمطار وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارات لأهالي ثلاث مناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

أمطار وسيول وصواعق رعديةاضافة اعلان


وتتمثل الحالة الجوية في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول، ورياح نشطة وصواعق رعدية على كل من حائل ومكة المكرمة والشرقية.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على حائل حتى الساعة الـ 9 صباحا، بينما تستمر على مكة المكرمة حتى الساعة السابعة مساء، فيما تستمر على الشرقية حتى الواحدة ظهرا، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.




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