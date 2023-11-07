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صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
أرشيفية
أ أ

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"، كونها جزءاً من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

منح العملاء تغطية تأمينية موسعة

وتهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

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يشار إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعديلات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين. ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل المعدلة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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