تحذير من "المرور" بشأن القيادة عكس الاتجاه

القيادة عكس الاتجاه اضافة اعلان



4 اشتراطات للقيادة أثناء المطر



القيادة على الطرق المنحدرة



8 خطوات تؤمن القيادة على الطرق المنحدرة



حذّر "المرور" من مخاطر القيادة عكس الاتجاه؛ باعتبارها فعل متهور يعرّض مرتكبه والآخرين للحوادث الجسيمة.وقال المرور في تغريدة على حسابه في "إكس"، إن عكس اتجاه السير اختصاراً للوقت أو هروباً من الزحام فِعلٌ يُعرّض حياة السائق ومَن حوله للخطر.أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية القيادة الآمنة أثناء المطر، والتي تساهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع.وطالب المرور قائدي المركبات بالالتزام بعدد من التحذيرات عند هطول الأمطار:1ـ تمهل وخفف السرعة2ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى3ـ احرص على استخدام المساحات4ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤيةحذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.1ـ أثناء القيادة بالطرق المنحدرة يجب اتخاذ تدابير السلامة المرورية التالية:2ـ توقف جانبا في مكان آمن حال هطول الأمطار الغزيرة ، لا يمكن معه متابعة السير،3ـ خفض السرعة كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق.4ـ المحافظة على مسافة أكثر أمانا من الحالات المعتادة5ـ التأكد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو6ـ تأكد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عرضة للانزلاق.7ـ الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدد8ـ استعمال الغيار الثقيل.