8 خطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

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سيارات مخالفة



تعدياً ومخالفة مرورية



أوضح المرورُ خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.وأوضح المرور في إنفوجرافيك نشره عبر منصة "إكس"، أن الخطوات الثمانية المطلوبة لاستخراج إذن الإصلاح تتمثل في:1- تسجيل الدخول على أبشر.2- اختيار المركبة من قائمة "الخدمات".3- ثم اختيار إدارة المركبات.4- اختيار المركبة المعنية.5- اختيار إصدار إذن إصلاح.6- تأكيد الطلب.7- ليتم استقبال رسالة من "أبشر" بالرقم المرجعي للطلب المقدم لإذن الإصلاح.8- ثم التوجه للورش المعتمدة المسجلة في تطبيق "ارتح"، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.وفي وقت سابق، ضبط المرور السعودي 7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميًا.جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.أكد المرور السعودي أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم ووضعت لخدمتهم، وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.وأكد أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها يعدّ مخالفة مرورية، عرامتها تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.