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إصابة 9 معلمات وطالبتين في انقلاب حافلة بجبال فيفا بجازان

انقلاب حافلة
عناية الله أنقذت المعلمات من الموت
أ أ
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أصيبت 9 معلمات وطالبتان، إثر انقلاب الحافلة التي كن يستقلنها في جبال فيفا بمنطقة جازان؛ مما أدى إلى إصابة السائق أيضًا.اضافة اعلان
وكانت الحافلة تحمل المعلمات وطالبات في طريق عودتهم من مدارس بفيفا والدفرة، عندما انقلبت في أحد منحدرات جبال فيفا.

إسعاف المعلمات والطالبتين

ونقلت المعلمات التسع والطالبتان إلى مستشفى الملك فهد المركزي لإسعافهن. 
ووفقًا لمصادر، فقد غادرت المعلمات المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، فيما من المقرر أن تخضع إحداهن لعملية في اليد.
وتشتهر جبال فيفا شرق جازان، بمنحدارتها وصعوبة تضاريسها ووعورة مسالكها وكثرة منعطفاتها، حيث إنها عبارة عن مجموعة جبال تلتف حول بعضها لتبدو من بعيد على شكل جبل واحد هرمي.

وفاة معلمة وإصابة 6 آخرين

والثلاثاء الماضي، توفيت معلمة، وأصيب 6 آخرون، بينهم أربع معلمات وسائقهم في حادث مروري بالمدينة المنورة.
وقع الحادث على طريق "المثلث – ينبع" بمنطقة المدينة المنورة، عندما اصطدمت مركبتان إحداهما لنقل المعلمات، وأخرى يقودها شاب في المرحلة الثانوية، أصيب هو الآخر بعدة إصابات.

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