صباح اليوم.. انسيابية الحركة المرورية على طريق الملك عبد الله في جدة

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شهدت
الحركة المرورية، صباح اليوم الاثنين، انسيابية أعلى طريق الملك عبد الله في جدة.
انسيابية
الحركة المرورية على طريق الملك عبد اللهوحسب
"الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على الطرق، بالتزام السائقين
بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.
منظومة
خدمات متكاملة على مختلف الطرقفي
الوقت نفسه، تشهد مدينة جدة اهتمامًا متزايدًا للأنشطة الاقتصادية والخدمية، وذلك
وفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة.
فيديو | رصد الحركة المرورية على طريق الملك عبد الله في جدة#الإخبارية pic.twitter.com/GYZNSGkQaD— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2024