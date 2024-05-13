لهذا الغرض.. المملكة تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة

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أيام قليلة وتستلم حكومة المملكة خمس طائرات استمطار جديدة، من بينها طائرة مخصصة للأبحاث.





المملكة تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة



كمية الأمطار التي هطلت خلال العام الماضي



عمليات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب



وحسب "العربية"، فإنه من المقرر أن تبدأ هذه الطائرات في الخدمة خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار خطة لزيادة عمليات الاستمطار في الفترة القادمة.من ناحيته أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يعمل على توطين الطيارين في مجال الاستمطار، حيث تم انضمام 18 طيارًا سعوديًا لهذا الغرض.وبين أن كمية الأمطار التي هطلت خلال العام الماضي 2023 بلغت نحو أربعة مليارات متر مكعب.وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت العام الماضي 2023 بلغت نحو أربعة مليارات مليمتر مكعب.فيما استهدفت عمليات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في عام 2023م، نحو 6 مناطق عبر 415 رحلة استمطار لمدة 1312:45 ساعة طيران، فضلاً عن 36 رحلة أبحاث لمدة 111:29 ساعة طيران من خلال 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث، جرى فيها بذر نحو 7876 شعلة، وأنتجت 15 دقيقة هطول للأمطار بمجموع يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب، بناء على الدراسات البحثية للبرنامج.وأنجز البرنامج حتى الآن 4 مراحل، شملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل حاليًا ضمن المرحلة الخامسة.





ماذا تعرف عن تقنية استمطار السحب؟



يذكر أن تقنية استمطار السحب تعمل على زيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع معينة من السحب؛ من أجل استغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق محددة مسبقًا، وتتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، وهو أحد الطرق التي تسهم في الحفاظ على التوازن المائي.