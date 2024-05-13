لهذا الغرض.. المملكة تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة

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أيام
قليلة وتستلم حكومة المملكة خمس طائرات استمطار جديدة، من بينها طائرة مخصصة
للأبحاث.
المملكة
تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة وحسب "العربية"، فإنه من المقرر أن
تبدأ هذه الطائرات في الخدمة خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار خطة لزيادة عمليات
الاستمطار في الفترة القادمة.
من ناحيته أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يعمل على توطين الطيارين في مجال الاستمطار، حيث تم انضمام 18 طيارًا سعوديًا لهذا الغرض.
كمية
الأمطار التي هطلت خلال العام الماضيوبين
أن كمية الأمطار التي هطلت خلال العام الماضي 2023 بلغت نحو أربعة مليارات متر
مكعب.
وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت العام الماضي 2023 بلغت نحو أربعة مليارات مليمتر مكعب.
عمليات
البرنامج الإقليمي لاستمطار السحبفيما
استهدفت عمليات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في عام 2023م، نحو 6 مناطق عبر
415 رحلة استمطار لمدة 1312:45 ساعة طيران، فضلاً عن 36 رحلة أبحاث لمدة 111:29
ساعة طيران من خلال 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث، جرى فيها بذر نحو 7876 شعلة،
وأنتجت 15 دقيقة هطول للأمطار بمجموع يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب، بناء على
الدراسات البحثية للبرنامج.
وأنجز البرنامج حتى الآن 4 مراحل، شملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل حاليًا ضمن المرحلة الخامسة.