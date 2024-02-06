أجواء باردة.. شاهد الغيوم الكثيفة تغطي سماء جدة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، غطت الغيوم
الكثيفة سماء محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.
شاهد
الغيوم الكثيفة تغطي سماء جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لسماء غائمة
بشكل كثيف مع توقعات بفرص مطرية ورياح نشطة.
جده صباح اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/BI9zuiEimF— abofaisal (@kenani99) February 6, 2024
سحب
رعدية ممطرة مع رياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة
لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.