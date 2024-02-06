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أجواء باردة.. شاهد الغيوم الكثيفة تغطي سماء جدة

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سماء جدة الغائمة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، غطت الغيوم الكثيفة سماء محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

شاهد الغيوم الكثيفة تغطي سماء جدة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لسماء غائمة بشكل كثيف مع توقعات بفرص مطرية ورياح نشطة.

سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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