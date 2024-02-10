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جدة.. القبض على مقيم لترويجه 44,400 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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رقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمحافظة جدة لترويجه (44,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.اضافة اعلان

إحباط تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين  لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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