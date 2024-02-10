جدة.. القبض على مقيم لترويجه 44,400 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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رقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمحافظة جدة لترويجه (44,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.





إحباط تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي



إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات



ضبط مخالفين لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.