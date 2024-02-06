تحذير مهم.. جدة في مواجهة أمطار متوقعة بهذا الموعد

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حذر خبراء الأرصاد، سكان جدة من استمرار الحالة المطرية التي
بدأت مع بداية شهر فبراير.
أمطار على جدة تبدأ مساء الأربعاء وحسب "طقس العرب"، فقد حذر الخبراء من احتمالية
تأثر مدينة جدة بأحوال جوية غير مستقرة شتوية الطابع، تبدأ بالتأثير تدريجيًا
اعتبارًا من مساء غد الأربعاء 7 فبراير.
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زخات متفرقة من الأمطار على فترات ومن المتوقع أن يستمر
تساقط الأمطار على فترات حتى الجمعة 9 من فبراير، وذلك بتكاثر السُحب وأن تتهيأ
الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات، قد تترافق بحدوث البرق والرعد
ونشاط للرياح.
سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على
أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.