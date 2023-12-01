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عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بمكة بعد قتله مواطنا بطريقة بشعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

نص البيان:


قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / ثواب بن دلمخ بن الحضيني السبيعي - سعودي الجنسية - على قتل مناحي بن عبدالله بن عسل السبيعي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة بالقصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة بالقصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم:


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / ثواب بن دلمخ بن الحضيني السبيعي - سعودي الجنسية - يوم الخميس 16 / 5 / 1445هـ الموافق 30 / 11 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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