شروط الضمان الاجتماعي المطور 1445 للمتقاعدين عن العمل

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين عن العمل.





شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين عن العمل



شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات



المستندات المطلوبة للتقديم على الضمان الاجتماعي



من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي؟



وأوضحت أنه للحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي تتمثل فيما يلي:1 - ألا يكون لدى المتقاعد أي سجل تجاري باسمه أو رخصة تجارية.2 - يتم التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني أو أي من الطرق التي يقوم الضمان بتحديدها.3 - المتقاعد يجب أن يكون سعودي الجنسية.4 - عمر المتقاعد أكثر من 60 عامًا، ويتم استثناء الأشخاص غير القادرين على العمل، ولكن يجب ألا يقل السن عن 35 عامًا.5 - يجب أن يكون المتقاعد مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.6 - المتقاعد يجب أن يكون ضمن الفئات ذات الدخل المحدود.7 - ضرورة التقديم من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة.8 - يجب أن يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.وبينت أنه في حال كانت ترغب المطلقة في الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فهناك بعض الشروط اللازمة لذلك:1 - ألا تكون عاملة بأي وظيفة.2 - أن يكون لدى المتقدمة حساب بنكي.3 - عدم حصول السيدة المطلقة على راتب من أي جهة أخرى.4 - السيدة المطلقة يجب أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون مقيمة بشكل دائم في المملكة.5 - ألا يتجاوز عمر المتقدمة 65 عامًا وألا يقل عمرها عن 35 عامًا.وأشارت إلى أن هناك بعض المستندات الضرورية والتي يجب تقديمها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي وتتمثل فيما يلي:1 - تسليم نسخة من سجل الأسرة الخاص بالمتقاعد.2 - تقديم ما يثبت قيمة الراتب الشهري الخاص بها.3 - إذا كانت المتقدّمة مطلقة يجب عليها إرفاق ما يثبت ذلك.4 - ضرورة إرفاق شهادة وفاة الزوج وذلك في حال كانت المتقدمة أرملة.5 - تسليم بطاقة الهوية الوطنية الأصلية وصورة كذلك منها من أجل المطابقة بينهم.ومؤخرًا قامت اللائحة التنفيذية بتحديد الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:- من بلغ سن الشيخوخة ذكرًا كان أم أنثى.- المطلقة مع أبنائها.- الأرملة مع أيتام.- الأسرة المهجورة.- الأسرة المعلقة.- أسرة الغائب أوالمفقود.- أسرة المدمن على المخدرات.- زوجة الغائب أوالمفقود.- زوجة المدمن على المخدرات.- اليتيم أو اليتيمة.- يتيم مجهول الأب أو الأبوين.- يتيمة مجهولة الأب أوالأبوين.