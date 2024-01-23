عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين.. برد وأمطار ارتدوا معاطفكم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، للموظفين في المملكة قبل خروجهم إلى مكاتبهم ومؤسساتهم ومتابعة أعمالهم. اضافة اعلان





برد وأمطار.. ارتدوا معاطفكم



تكون الضباب على 6 مناطق



طقس بارد شمال وجنوب غرب المملكة







"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله تعالى، على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية.في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، وتبوك.كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة تبوك.وتشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى وجود انخفاض على درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من المملكة نهار اليوم الثلاثاء، ليصبح الطقس بارداً نسبياً شمال المملكة.كما يبقى الطقس مائلاً للبرودة في الجبال العالية جنوب غرب المملكة ومعتدلاً في بقية المناطق.ويكون الطقس مائلاً للحرارة في عموم سواحل البحر الأحمر.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.