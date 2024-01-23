الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على المدينة وتبوك

أمطار المملكة
أمطار على المدينة وتبوك
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.اضافة اعلان
يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار على المدينة وتبوك

في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك.

تكوّن الضباب على 6 مناطق


كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة تبوك.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي.
وحالة البحر خفيف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، ومائج على مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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