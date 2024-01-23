أبرزها "عدم ترك مسافة آمنة".. 5 مسببات للحوادث المرورية

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تسببت الحوادث المرورية في وفاة آلاف الأشخاص حول العالم سنويا، وتسعى الدول باستمرار للسيطرة على معدل الوفيات المرتفع بسببها.





المملكة حققت إنجازا في خفض معدلات الوفاة بسبب الحوادث المرورية: اضافة اعلان



5 مسببات للحوادث المرورية:





المملكة سجلت إنجازا مهما بانخفاض وفيات حوادث الطرق:





استطاعت المملكة أن تحقق إنجازا فريدا في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث.أبرز 5 مسببات للحوادث المرورية:1- الانحراف المفاجئ.2- الانشغال عن القيادة.3- عكس اتجاه السير.4- عدم ترك مسافة آمنة.5- مخالفة أحقية المرور.وفي أواخر العام الماضي، سجّلت المملكة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة (35%) خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من 9311 في عام 2016 إلى 6651 عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.ويسهم الإنجاز بشكل أساسي في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة (50%) بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في عام 2030.طورت المملكة من منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الاستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الاستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة