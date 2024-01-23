تنبيهات الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية

شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات لأهالي ثلاث مناطق بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.وتوقع المركز شبورة مائية وضباب على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة’، يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.وتوقع المركز أن تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة على المدينة المنورة بينما تستمر حتى الساعة من صباح اليوم الثلاثاء على تبوك ومكة المكرمة، بمشيئة الله.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية(رفحاء) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.