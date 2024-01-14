حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 122,200 قرص مخدرففي
منطقة مكة المكرمة، تمكنت مكافحة المخدرات من القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه 122,200
قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
📹| #مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه (122,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/Cj1QddiiJq— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 14, 2024
ضبط
مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
مخبأة في مركبة يقودها وضبط بحوزته ذخيرة حية بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.