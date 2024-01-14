الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)

ض3432
ضبط أقراص خاضع لتنظيم التداول الطبي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

اضافة اعلان

إحباط تهريب 122,200 قرص مخدر

ففي منطقة مكة المكرمة، تمكنت مكافحة المخدرات من القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه 122,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ضبط مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبة يقودها وضبط بحوزته ذخيرة حية بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق ووظائف في "أرامكو" بعدة مدن

كم يبلغ سعر كوكب الأرض؟ .. عالم فلك يجيبك

توضيح مهم من "الحياة الفطرية" حول تزايد قرود البابون بمناطق المملكة

تصل إلى السجن 20 عامًا.. عقوبة نشر الوثائق أو إفشاء المعلومات السرية

عاجل.. حشيش وإطلاق نار.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مقيمين بطريقة بشعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:49 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

76786 6:04 م الجمعة، 05 يناير 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في عدة مناطق

المديرية العامة المخدرات 6:20 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

الحرب على المخدرات 3:11 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مروجي المخدرات بهذه المناطق

اقرأ أيضا

GDytDhgXMAAj3EH
1:08 م الأحد، 14 يناير 2024

"مدني الدمام" يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

تنزيل
12:19 م الأحد، 14 يناير 2024

"التدريب التقني" بالمدينة يُعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

الدفاع المدني 3
12:02 م الأحد، 14 يناير 2024

الدفاع المدني ينقذ 13 شخصًا من الحرائق في الطائف وتبوك.. بإصابة واحدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟