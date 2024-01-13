في عسير وجدة .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 7350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.



كما تم ضبط 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري وقنبلة يدوية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





ضبط أقراص مخطرة في جدة:



طرق التواصل والإبلاغ عن عمليات التهريب:

