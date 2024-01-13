في عسير وجدة .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 7350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
كما تم ضبط 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري وقنبلة يدوية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط أقراص مخطرة في جدة:
كما ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجة 122200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في محافظة جدة.
طرق التواصل والإبلاغ عن عمليات التهريب:
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام.
كما تم تخصيص رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.